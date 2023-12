Lala &ce Le Krakatoa Mérignac, 8 mars 2024, Mérignac.

Lala &ce Vendredi 8 mars 2024, 20h30 Le Krakatoa 27 euros (tarif unique)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T23:00:00+01:00

Lala &ce est l’antithèse du rap français.

Elle réinvente les codes et se les approprie avec une facilité et une aisance déconcertantes.

Lala &ce, c’est des punchlines incisives et un art de la découpe inimitable, son flow aérien et aquatique nous transporte à travers différents univers à chaque écoute. Vanity Fair la définit comme « le meilleur secret du rap français mais plus pour longtemps” ; le magazine GQ classe sa première mixtape comme l’un des meilleurs projets du 21e siècle.

En 2020, son passage remarqué chez COLORS lui permet de toucher un nouveau public et le single « show me love » quant à lui met en lumière la versatilité de l’artiste. Avec son premier album « Everything Tasteful » elle nous confirme qu’il existe une Lala pour chacun d’entre nous.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org [{« type »: « link », « value »: « https://krakatoa.org/agenda/lala-ce »}]

concert rap