Irène Drésel Le Krakatoa Mérignac, 23 février 2024, Mérignac.

Irène Drésel Vendredi 23 février 2024, 20h30 Le Krakatoa Prévente : 22 euros ; Abonné : 20 euros

Techno haute en couleur aussi sensuelle que frontale, voilà comment décrire en quelques mots le monde d’Irène Drésel. Un monde hypnotique dans lequel BPM langoureux et sportifs côtoient des mélodies cristallines, déjouant ainsi les attentes de plus d’un auditeur du genre. Artiste polymorphe ayant quitté la frénésie parisienne pour le calme de la campagne, Irène Drésel soigne son univers jusque dans les moindres détails, comme en témoignent sur scène les roses qui surplombent avec grâce l’acier froid de ses machines.

Si Irène Drésel compose seule, elle s’accompagne en live d’un percussionniste, Sizo Del Givry, agrémentant ainsi d’une aura certaine cette singularité visuelle. Une formule en binôme qui toutefois n’exclut pas de temps à autre l’intervention ponctuelle d’autres invités.

Après deux EP consécutifs, “Rita” (2017) et “Icône” (2018), son premier album, “Hyper Cristal”, a vu le jour au Printemps 2019 et son dernier album, “Kinky Dogma”, est sorti en juin 2021. Ce nouveau disque met en exergue la nature répétitive et spatiale de son style musical, nous plongeant dans sa folle psyché pour danser toute la nuit dans des champs de fleurs. Tantôt frénétique tantôt plus solennelle, c’est une musique qui se doit d’être écoutée comme un chant spirituel pour libérer notre corps dans des fêtes dionysiaques.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org [{« type »: « link », « value »: « https://krakatoa.org/agenda/irene-dresel »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T23:00:00+01:00

techno dj set