IRENE DRESEL LE KRAKATOA Merignac Catégorie d’Évènement: Mérignac IRENE DRESEL LE KRAKATOA Merignac, 23 février 2024, Merignac. Techno haute en couleur aussi sensuelle que frontale, voilà comment décrire en quelques mots le monde d’Irène Drésel. Un monde hypnotique dans lequel BPM langoureux et sportifs côtoient des mélodies cristallines, déjouant ainsi les attentes de plus d’un auditeur du genre. Artiste polymorphe ayant quitté la frénésie parisienne pour le calme de la campagne, Irène Drésel soigne son univers jusque dans les moindres détails, comme en témoignent sur scène les roses qui surplombent avec grâce l’acier froid de ses machines.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:30
LE KRAKATOA
3 avenue Victor Hugo
33700 Merignac

