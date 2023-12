SPRINTS LE KRAKATOA Merignac, 9 février 2024, Merignac.

Le premier album de SPRINTS, Letter To Self, incarne leur évolution substantielle au cours des trois dernières années. Transformant la douleur en vérité, la passion en but et la persévérance en force, le quatuor dublinois n’a cessé de grandir en stature, publiant deux EP acclamés et bâtissant une redoutable réputation.Inspiré par Savages, leur son mûrit en garage-punk énergique et abrasif, synthétisant des influences allant des premiers Pixies, Bauhaus, Siouxsie Sioux à IDLES et LCD Soundsystem.La chanteuse, guitariste et auteure-compositrice Karla Chubb s’attaque de front à sa tourmente intérieure et utilise la musique pour aborder les inégalités et des thèmes qui lui tiennent à cœur, comme la lutte des femmes pour l’autonomie corporelle, les luttes pour l’acceptation de soi, les problèmes de santé mentale ou la sexualité.Pour leur premier album, le groupe a entrepris de transformer ce qu’on appelle l’« énergie négative » en une occasion de catharsis et de guérison communautaires. Karla Chubb résume le message qui se trouve au cœur même de l’album : « Peu importe où vous êtes né ou ce que vous avez vécu, il y a un moyen d’en sortir et d’être heureux en vous-même. »

Début : 2024-02-09 à 20:30

