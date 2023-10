Maëlle Le Krakatoa Mérignac, 2 février 2024, Mérignac.

Maëlle Vendredi 2 février 2024, 20h30 Le Krakatoa 27/25€

Gagnante de The Voice 2019, Maëlle dévoile une maturité assez impressionnante, comme si elle était là depuis toujours. Ce nouveau disque aux 13 chansons, dont la conception s’est enclenchée durant le premier confinement, s’appellera “Fil Rouge”. Un hommage à ces chansons nées d’abord dans sa chambre et qui l’ont peut-être apaisée, aidée. C’est un fil qui peut s’emmêler, s’effilocher mais qui jamais ne cassera. “Fil Rouge” chante l’amour, l’émancipation, le bonheur, les obsessions, les craintes et la sensualité. Un disque furieusement vivant, organique, au centre des sentiments qui comptent.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org [{« type »: « link », « value »: « https://krakatoa.org/agenda/maelle »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

pop concert

@elisa_baudoin