Charlotte Cardin + Mega Le Krakatoa Mérignac, vendredi 26 janvier 2024.

Charlotte Cardin + Mega [COMPLET] Vendredi 26 janvier, 20h30 Le Krakatoa

CHARLOTTE CARDIN

Charlotte Cardin continue d’apprendre à se connaître à travers sa musique. Plus elle apprend, plus elle touche à qui elle est. La chanteuse, compositrice et créatrice née à Montréal et basée à Paris, exhale des vérités brutes dans une brume de production nocturne, couchant des morceaux de son histoire sur bande. Entourée de musique dès l’enfance, elle a toujours été à l’aise avec l’écriture et la scène. Après les EP Big Boy et Main Girl, Charlotte devient un phénomène international avec son premier album Phoenix, sorti en 2021.

Des centaines de millions de diffusions en streaming plus tard et accompagnée des louanges de la presse internationale, la lauréate de quatre prix JUNO s’ouvre comme jamais auparavant sur son deuxième album, 99 Nights.

Ne manquez pas Charlotte Cardin en tournée dans toute la France en 2024 et en live au Krakatoa le 26 janvier !

MEGA

La voix éblouissante et les émotions vibrantes de Mega font entrer la soul britannique dans une nouvelle ère. Son émancipation, ses paroles sans fard et sa production contemporaine subtile apportent à la scène actuelle une bouffée d’air frais tout en s’inspirant des racines du genre. Mega nous offre cette année son nouveau single Don’t Get Too Close, sa première sortie de 2023. Un titre offrant un équilibre parfait entre un gospel intense et une pop radieuse.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac

