Emilie Moutet + The Rodeo DJ set // Release Party Le Krakatoa Mérignac, 19 janvier 2024, Mérignac.

Emilie Moutet + The Rodeo DJ set // Release Party Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 Le Krakatoa 10 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:00:00+01:00

EMILIE MOUTET

Après un premier EP ‘Pancakes’ paru sous le nom Willows en 2018, enregistré en partie chez Mark Daumail (Cocoon), ‘Happy End of the World’ est le premier album studio d’Emilie Moutet. Réalisé à deux avec Paul Magne, influencé par les instruments acoustiques, synthés analogiques et mélodies familières de la pop anglo-saxonne des années 2000, avec en premier lieu Tori Amos, mais aussi par les arrangements fournis de songwriters actuels et singuliers comme Patrick Watson, Ásgeir ou Regina Spektor, le titre a été guidé par une volonté d’affirmer un univers sensible et réconfortant. Allant du remède empouvoirant aux léthargies modernes ‘This Is Your Sign’ ou ‘One Life’, au doudou pop-folk ‘No Shame to Cry’, la catharsis intergénérationnelle avec ‘I’ll Be Brave’, en passant par des chansons « d’amour » aux airs de fins du monde personnelle ou ‘Walruses’ qui réunit écologie, politique et féminisme, il a été pensé comme un livre de chevet pour faire face à l’adversité contemporaine.

Emilie Moutet est autrice – compositrice – interprète bordelaise. Découverte lors du concours FIP/RIFFX pour les 50 ans de FIP en 2021, artiste « Génération SPEDIDAM » 2022-2024, elle joue au Printemps de Bourges, aux Francofolies de la Rochelle, au festival Off d’Avignon et est lauréate « Seule(s) en Scène » en 2023. Son album « Happy End of the World » est sorti le 27 octobre sur le label Chose Fabuleuse.

THE RODEO – DJ set

Sous l’anagramme The Rodeo, Dorothée dessine depuis 2010 une discographie en forme d’autoportrait, que ce quatrième album Arlequine affine et expose avec l’assurance de ceux qui ne doutent plus. En neuf titres d’une pop française baroque, complexe et enlevée, l’autrice-compositrice-interprète s’affirme multiple, multi-facettes, artiste de scène autant qu’artiste d’elle-même, moins victime des apparences que désormais jouant avec elles. Portée par un groupe de musiciens fidèles et virtuoses, Arlequine conjugue mélancolie et évidence mélodique, colère et densité orchestrale, deuil et idéal pop, en chansons ambivalentes aux refrains puissants, qui dressent le portrait d’une « femme aguerrie amusée (…), femme guerrière maquillée » (Arlequine), résiliente, déterminée, renaissante.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org [{« type »: « link », « value »: « https://krakatoa.org/agenda/emilie-moutet-rodeo-dj-set-sortie-de-residence-release-party-happy-end-world »}]

concert bordeaux