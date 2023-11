KRAKABOUM avec la Jimonière & et la Cie Révolution Le Krakatoa Mérignac, 9 décembre 2023, Mérignac.

KRAKABOUM avec la Jimonière & et la Cie Révolution Samedi 9 décembre, 15h30 Le Krakatoa Tarif unique : 6€

Les enfants de moins de 3 ans sont invités ( prévenir à l’adresse : communication2@krakatoa.org )

! Attention jauge limitée pour le bien être des Kids. Réservez vite !

Vous n’avez pas envie de sauter partout ? D’écouter de la musique à fond (mais pas trop !) ? De chanter haut et fort ? De danser toustes ensemble ?

Et si, cet hiver, on mettait notre plaid et notre chocolat chaud de côté, le temps d’une après-midi pour se retrouver au Krakatoa ?!

LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE, ON DANSE ! LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE, C’EST LA KRAKABOUM !

Cette saison encore, nous retrouvons avec joie les DJs de La Jimonière et les danseurs et danseuses de la Cie Rêvolution. Ils vous inviteront peut-être à danser, à reproduire des gestes…des MC Danse qui parsèmeront la salle de quelques inspirations dansées…de manière assez libre…comme une création dansée collective participative et éphémère…!

Parez vous de votre belle humeur, de vos plus beaux pas de danse et rejoignez- nous !

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org [{« type »: « link », « value »: « https://krakatoa.org/agenda/krakaboum-avec-la-jimoniere-la-compagnie-revolution »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:30:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

2023-12-09T15:30:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

concert jeune public