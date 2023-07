dEUS Le Krakatoa Mérignac, 3 novembre 2023, Mérignac.

dEUS Vendredi 3 novembre, 20h30 Le Krakatoa

Le légendaire groupe de rock belge dEUS marque son grand retour après 10 ans d’absence avec la sortie du single ‘Must Have Been New’, premier extrait de leur tant attendu 8e album studio How To Replace It.

dEUS n’a jamais eu de philosophie, et pourtant il a su suivre quelques principes. “On ne veut pas se répéter, sans pour autant sacrifier notre style” explique le genial leader Tom Barman. Inventif, mélodique mais toujours décalé, le 8e album au compteur et premier album studio depuis 10 ans des rockeurs cultes belges, sonne définitivement dEUS.

10 ans peuvent paraître long, mais dEUS n’est finalement jamais loin : la compilation Selected Songs 1994-2014, la tournée Soft Electric, d’innombrables festivals et anniversaires à fêter, notamment les 20 ans de The Ideal Crash et une tournée de 65 dates en Europe..

L’une des plus pertinentes histoires belges de ces deux dernières décennies. A la grâce de Deus, le live reste l’objectif ultime du groupe de rock, peut-être encore plus passionnant et en tension que sur disque. C’est dire le niveau.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org [{« type »: « link », « value »: « https://krakatoa.org/agenda/deus »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T23:00:00+01:00

Rock Belgique