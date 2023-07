Warhaus Le Krakatoa Mérignac, 19 octobre 2023, Mérignac.

Warhaus Jeudi 19 octobre, 20h30 Le Krakatoa

Cela fait une demi-décennie que Warhaus, l’idée de Maarten Devoldere (Balthazar), a soudainement conquis nos cœurs musicaux avec la double victoire triomphante de We Fucked a Flame into Being (2016) et Warhaus (2017). Et non, pas parce qu’il a passé son temps à écrire et à peaufiner du nouveau matériel à Gand, au contraire. Les chansons du tout nouvel album Ha Ha Heartbreak ont jailli en seulement trois semaines dans la ville sensuelle de Palerme. Devoldere n’avait besoin que de la solitude d’une chambre d’hôtel, d’une guitare, d’un microphone et d’un cœur récemment brisé en milliers de morceaux. La douleur était difficile à gérer, donc, bien sûr, la Sicile était une évasion. Mais comme il va, ceux qui essaient de dépasser la vie se heurtent rapidement à eux-mêmes.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org [{« type »: « link », « value »: « https://krakatoa.org/agenda/warhaus-0 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:30:00+02:00 – 2023-10-19T23:00:00+02:00

2023-10-19T20:30:00+02:00 – 2023-10-19T23:00:00+02:00

Rock Pop Alternative