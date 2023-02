The Slow Show Le Krakatoa Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

The Slow Show Le Krakatoa, 2 octobre 2023, Mérignac. The Slow Show Lundi 2 octobre, 20h30 Le Krakatoa

10€/12€/15€

Le collectif musical indie-pop britannique The Slow Show annonce une nouvelle tournée ! handicap moteur mi Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Arlac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org Après une série des concerts mémorable en 2022, notamment une date à guichet fermé à Paris et plusieurs premières parties des légendaires Pixies, le groupe revient encore plus fort avec une série 4 dates en France.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir leur nouvel album Still Life en live, un moment suspendu sur leurs mélodies envoutantes et poétiques.

