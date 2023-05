Électro Parade : ATOEM + VAPA + Soum-Soum + Sohier Le Krakatoa, 30 septembre 2023, Mérignac.

Électro Parade : ATOEM + VAPA + Soum-Soum + Sohier Samedi 30 septembre, 19h00 Le Krakatoa 13€/15€/18€

Une invitation au désordre, voilà ce à quoi nous convie le duo ATOEM sur son premier album. En physique, l’entropie désigne le degré de désordre dans un système. Il y a d’ailleurs une loi qui dit que l’entropie de l’univers ne fait qu’augmenter, que l’ordre n’est que passager et que, tôt ou tard, le chaos adviendra.

VAPA a.k.a Vous n’Avez Pas d’Avis est créé en 2018. Le producteur fran?ais lance son projet depuis Cologne en Allemagne où il réside pendant 4 ans. Il découvre la culture des clubs, la techno minimal (berceau du label Kompakt), la deep tech et commence à collaborer avec des producteurs allemands.

Soum-Soum est né en 2021, porté par une envie commune d’exploration sonore. Nourri par des influences multiples – techno, musique mandingue, rock, ambiant, musique tziganes, dark disco… – ces live improvisés mêlent musique électronique et acoustique.

Sohier a pour vocation de mélanger art-numérique et musique électronique. Sa spécialité : des DJ set hybride rythmé sur ses réalisations vidéo ! Antonin se joue des genres et des styles (New Beat, Techno Indus, 90s Rave), un seul mot d’ordre, partager des émotions et raconter une histoire.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org [{« type »: « link », « value »: « https://krakatoa.org/agenda/electro-parade-atoem-vapa-soum-soum-sohier »}]

