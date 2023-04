Pépinière Party : W!ZARD + NASTYJOE + MamaKilla Le Krakatoa, 2 juin 2023, Mérignac.

Pépinière Party : W!ZARD + NASTYJOE + MamaKilla Vendredi 2 juin, 20h30 Le Krakatoa 6€/10€

Ils mettrons en avant les groupes W!ZARD (pépinière 2018-23), NASTYJOE (pépinière 2020-21) et MamaKilla, membre du collectif la Tangente. Comme d’habitude, entre les concerts et tout au long de la soirée, on vous concocte quelques surprises en lien avec les artistes, mais ça on vous en parle plus tard !

Ce que l’on peut déjà vous dire en revanche, c’est que notre partenaire brasseur Azimut et ses équipes de passionné·e·s proposeront pour l’occasion des dégustations de boissons exclusives.

Êtes-vous prêt·e·s à découvrir un vrai pantone de goûts et de couleurs pour vos yeux, vos oreilles et vos papilles?

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.krakatoa.org/evenement/02-06-2023-20-30-p%C3%A9pini%C3%A8re-party-w-zard-nastyjoe-mamakilla »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T20:30:00+02:00 – 2023-06-02T23:00:00+02:00

2023-06-02T20:30:00+02:00 – 2023-06-02T23:00:00+02:00

rock postpunk