Voyou Le Krakatoa Mérignac

Mérignac

Voyou Le Krakatoa, 10 mai 2023, Mérignac. Voyou Mercredi 10 mai 2023, 20h30 Le Krakatoa

5€/16€/18€

Voyou dévoilera prochainement son nouvel album, "Les Royaumes Minuscules". Il s'écoute comme si la musique avait des bras et nous enveloppait de sa peau, à la manière d'une amie ou d'un animal.

05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org Sensibles et chaleureux, les morceaux qui le composent ont tous un corps et une histoire. Celle-ci s’enracine dans le nord de la France, où, jeune, Thibaud Vanhooland pratiquait des cuivres au conservatoire et dans un orchestre d’harmonie, avant de faire partie de groupes de musique pop en tant que bassiste. Il initie, enfin, son propre projet musical avec un premier album “Les bruits de la ville” (2019), une tournée importante en France et à l’étranger, une Cigale complète, et, en 2021, un disque instrumental, “Chroniques terrestres Vol.1 “.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T20:30:00+02:00

2023-05-10T23:30:00+02:00

