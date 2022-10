Wax Tailor Le Krakatoa Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Wax Tailor Le Krakatoa, 28 avril 2023, Mérignac. Wax Tailor Vendredi 28 avril 2023, 20h30 Le Krakatoa

26€/24€/5€

Producteur indépendant français reconnu mondialement, il est devenu en 20 ans de carrière un des piliers de la scène electro hip hop internationale. handicap moteur mi Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Arlac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org Il a collaboré avec de nombreux artistes comme: Ghostface Killah (Wu Tang Clan), Del The Funky Homosapien (Gorillaz), Mark Lanegan, Mick Jenkins, Aloe Blacc, D-Smoke, Tricky, Sharon Jones, Lee Fields, Token, R.A The Rugged Man etc..

