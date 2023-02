Alexis Evans Le Krakatoa, 31 mars 2023, Mérignac.

Alexis Evans Vendredi 31 mars, 20h30 Le Krakatoa

8€/10€/13€

Alexis Evans, auteur-compositeur au style intemporel basé à Bordeaux, a trouvé l'amour de la musique et a appris à jouer de la guitare grâce à son père, un musicien anglais.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Arlac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org

Ses inspirations vont de Marvin Gaye et Sam Cooke à David Bowie. À l’âge de 17 ans, il débute avec son premier projet “Jumpin’ to the Westside”, avec lequel il reçoit le prix “Cognac Blues Passion” et s’envole pour le “International Blues Challenge” à Memphis, Tennessee, où il impressionne le public américain, alors qu’il était encore adolescent. M. Evans s’est fait un nom sur la scène en tant qu'”enfant prodige de la soul” en commençant par son premier album, sorti en 2015, et a consolidé sa réputation avec son deuxième LP “I’ve Come a Long Way”, sorti en 2019 chez Record Kicks. Rolling Stone France l’a décrit comme “album Soul de l’année”, tandis que Blues & Soul Magazine et BBC 6 l’ont défini comme “L’un des ajouts les plus excitants à la scène soul internationale”.



