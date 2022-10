Vundabar Le Krakatoa, 22 mars 2023, Mérignac.

Vundabar Mercredi 22 mars 2023, 20h30 Le Krakatoa

15€/13€/5€

Devil for the Fire, le 5e album de Vundabar est inspiré de plusieurs lectures sur la neuroplasticité et de nombreux films noirs. handicap moteur mi

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Arlac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org

L’album invite à s’interroger sur la réalité et la perception, soulignant finalement le pouvoir de la seconde sur la première. Chacun est une opportunité de croissance, de stagnation ou de destruction complète, mais le libre arbitre est ce qui modifiera la réalité. De plus, il se concentre sur les cycles – un arbre devient un bateau, un esprit devient une main puis un couteau – qui fait allusion au changement inévitable et à la ductilité de la vie. À bien des égards, il s’agit d’un bilan prometteur sur le vieillissement, mais il décrit également la résilience requise pour traverser notre réalité chaotique et abrutissante.



