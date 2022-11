Kids Return Le Krakatoa Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Kids Return Le Krakatoa, 11 mars 2023, Mérignac. Kids Return Samedi 11 mars 2023, 20h30 Le Krakatoa

5€/14€/16€

Kids Return, c’est d’abord une grande histoire d’amitié depuis l’enfance entre Adrien Rozé et Clément Savoye. handicap moteur mi Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Arlac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org C’est entre leur petit studio parisien et une maison suspendue entre les montagnes des Pyrénées que voient le jour leurs morceaux, orchestrés ensuite par un quatuor à cordes à la campagne. De ce voyage est née une musique onirique et sensorielle, un cri d’appel au rêve. Une musique qui prend ancrage hors du temps. Forever Melodies, c’est le premier album de Kids Return, il fait suite à leurs quatre premiers singles, sortis entre 2021 et aujourd’hui (Melody, Our Love, Orange Mountains, Forever). Cet album, c’est dix titres pop savamment raffinés empreint de nostalgie, d’une sincérité stupéfiante, d’un amour sans bornes pour l’habillage de mélodies. Cet album a été orchestré comme un formidable voyage intime, dans l’espace et le temps : le film de leurs vies.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:30:00+01:00

2023-03-11T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Le Krakatoa Adresse 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Arlac Ville Mérignac lieuville Le Krakatoa Mérignac Departement Gironde

Le Krakatoa Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Kids Return Le Krakatoa 2023-03-11 was last modified: by Kids Return Le Krakatoa Le Krakatoa 11 mars 2023 Le Krakatoa Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde