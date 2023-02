The Psychotic Monks Le Krakatoa Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

The Psychotic Monks Le Krakatoa, 9 mars 2023, Mérignac. The Psychotic Monks Jeudi 9 mars, 20h30 Le Krakatoa

15€/13€/5€

Leur 3ème album, Pink Colour Surgery est un voyage addictif, se laissant glisser d’une plage à l’autre, parfois heurté, parfois embrasé d’une épiphanie inattendue, car sa lumière nous irradie. handicap moteur mi Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Arlac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org Vivre leur musique est alors une expérience intime, sensorielle, dont on reçoit la déflagration encore longtemps après. Pink Colour Surgery est telle la pièce cachée d’une maison dans laquelle nous n’étions jamais entré et l’éventualité de s’y sentir bien n’y est pas exclue.

