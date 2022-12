Patrice Le Krakatoa Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Patrice Le Krakatoa, 8 mars 2023, Mérignac. Patrice Mercredi 8 mars 2023, 20h30 Le Krakatoa

5€/26€/28€

Patrice fait partie de ces artistes connus et reconnus pour leur prestation live. Jouer devant un public immense ou jouer dans le salon de quelqu'un.

05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org Jouer sur un volcan au lever du soleil ou sur un bateau au coucher du soleil. Il y a toujours la même dévotion, la même créativité et la même proximité. Après une pause du monde et une vie d’ermite dans les collines de la Jamaïque, Patrice revient enfin en tournée avec une nouvelle inspiration et, selon l’artiste, un nouveau sens du devoir. Patrice dit qu’il attend avec impatience le futur et qu’il est excité d’être de retour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T20:30:00+01:00

2023-03-08T23:30:00+01:00

