IZÏA Le Krakatoa, 20 janvier 2023, Mérignac.

IZÏA Vendredi 20 janvier 2023, 20h30 Le Krakatoa

https://billetterie.krakatoa.org/evenement/20-01-2023-20-30-iz%C3%AFa

Organisateur : TRANSROCK

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Arlac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org

On pensait la connaître par coeur, et voilà qu’elle arrive à nous surprendre. Izïa signe son grand retour cette année avec son cinquième album attendu cet été, un retour tout aussi réjouissant pour son public que salvateur pour elle. A l’écoute de son premier extrait « Mon cœur », on comprend que les doutes et les limites n’ont pas leur place dans ce nouveau chapitre de sa carrière. L’artiste assume avec talent son goût pour la pop, pas incompatible avec les guitares et les beats nerveux, ni avec la célébration de sa force et l’envie de se battre.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:30:00+01:00

2023-01-20T23:00:00+01:00