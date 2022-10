Bagarre (club) + Jardin + Aimbers Le Krakatoa, 8 octobre 2022, Mérignac.

Bagarre (club) + Jardin + Aimbers Samedi 8 octobre, 20h30 Le Krakatoa

Tarif prévente : 20 euros

Avec sa nouvelle formule, Bagarre nous invite dans son CLUB : sans limites, sans frontière, sans genre, sans scène ni fosse, et où la liberté est totale.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Arlac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org

Pour Bagarre, la fête est combative, on s’y mélange, on y est libre d’être qui on veut, comme on veut. Musicalement, les cinq membres reste fidèles à leur amour pour le chaos des musiques d’internet, des musiques qui font danser les corps et vibrer les subs, on passe du rap à la baile funk en se permettant des détours par du « happycore » avec des textes où l’on crie toujours l’amour et la douleur du temps présent.

Chaque morceau est un espoir, une lutte pour se libérer et le « clubbing autogéré » de Bagarre vient faire exister le rêve tenace et idéaliste d’une société toujours plus ouverte et diverse. Et si la teuf est un lieu politique Bagarre ne cesse d’y clamer : “Personne n’a le droit de vous dire qui vous êtes”



