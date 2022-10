BCUC + Chelabôm Le Krakatoa, 7 octobre 2022, Mérignac.

BCUC + Chelabôm Vendredi 7 octobre, 19h30, 20h00 Le Krakatoa

Tarif prévente : 18

Une claque ! Voilà l’effet BCUC en live. Entre musique africaine, soul et punk rock, une intensité comme on en trouve plus.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Arlac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org

Le collectif sud-africain BCUC (pour Buntu Continua Uhuru Consciousness) inonde le monde de bonnes ondes à l’aide d’africangugu, concentré de percussions, de chants traditionnels en zulu et sotho et d’un slogan qui dit tout : « Pour le peuple, par le peuple et avec le peuple ».



