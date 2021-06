Vitry-sur-Seine Nouveau Gare au Théâtre Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Le Kojiki, demande à ceux qui dorment Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

du jeudi 15 juillet au samedi 17 juillet à Nouveau Gare au Théâtre

Une nuit, un enfant, dont la mère est absente, est visité dans l’obscurité de sa chambre par deux questions : « Comment tout a commencé ? » et « Pourquoi je suis moi-même ? » Convaincu qu’il ne dormira plus jamais parce qu’il ne connaît pas les réponses, l’enfant va voir son père qui lui propose de remplacer son sommeil par une histoire ancienne narrant l’origine du monde : Le Kojiki. Rencontre entre l’enfance et les divinités premières du Japon, « le Kojiki – demande à ceux qui dorment » est une épopée qui, en prenant pour point de départ des questions que nous nous sommes tous posées, trace un chemin initiatique où adultes, enfants et dieux célèbrent ensemble l’énigme d’être au monde. (&) So Weiter – Yan Allegret Nouveau Gare au Théâtre 13, rue Pierre Sémard. 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne

2021-07-15T10:30:00 2021-07-15T11:30:00;2021-07-16T10:30:00 2021-07-16T11:30:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T11:00:00

