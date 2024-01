ASTEREOTYPIE LE KLUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux, samedi 16 mars 2024.

Astéréotypie, l’ovni rebelle du post-punk est une expérience musicale unique qui démolit les conventions et change le monde. Yohann, Stanislas, Aurélien, Claire et Félix artistes autistes réunis autour de Christophe L’Huillier à la guitare, d’Eric Dubessay à la batterie, d’Arthur B. Gillette à la basse et de Benoît Guivarch au clavier slamment comme ils respirent. Dans leur album intitulé Personne ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme, sous-titré, La vie réelle est agaçante, les vaches bretonnes sont bilingues, un gros bébé pèse 24 kilos, on peut tomber amoureux d’un billet de 20 euros, on fait du vélo à Saint-Malo et du Kayak à Saint-Briac et tout est possible. Ces textes d’une poésie sans filtre, plaqués sur des mélodies captivantes pulvérisent les codes établis et transcendent toutes les limites.

Tarif : 12.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:00

LE KLUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, AVENUE ARISTIDE BRIAND 27000 Evreux 27