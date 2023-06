FESTIVAL DU FILM SUBVERSIF LE KLUB Metz, 9 juin 2023, Metz.

Metz,Moselle

Le Festival du Film Subversif 2023, dernière édition se déroulera le 9,10 et 11 juin !

Cette année le fil conducteur qui tisse la programmation est le thème du fantôme et de l’être hanté.. Tout public

Vendredi 2023-06-09 à ; fin : 2023-06-11

LE KLUB Place Saint-Jacques

Metz 57000 Moselle Grand Est



The last edition of the Festival du Film Subversif 2023 will take place on June 9, 10 and 11!

This year’s theme is ghosts and hauntings.

La última edición del Festival de Cine Subversivo 2023 tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de junio

El programa de este año gira en torno al tema de los fantasmas y los embrujos.

Das Subversive Filmfestival 2023, die letzte Ausgabe findet am 9., 10. und 11. Juni statt!

Dieses Jahr ist der rote Faden, der das Programm durchwebt, das Thema des Geistes und des Spuks.

