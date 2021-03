Le Klub Extraordinaire, 23 mars 2021-23 mars 2021, Joué-lès-Tours.

Le Klub Extraordinaire 2021-03-23 09:00:00 – 2021-03-24 12:00:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Joué-lès-Tours

Grâce à cette expérience, découvrez une nouvelle façon de concevoir votre avenir personnel.

À travers un parcours interactif, répondez à différentes questions pour connaître votre personnalité et ainsi découvrir la voie qui vous correspond le mieux.

Rendez vous les mardi 23 et jeudi 24 mars Place Nelson Mandela à Joué-lès-Tours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15.

L’ouverture de cette expérience immersive s’accompagne de mesures de santé et de sécurité afin de faire face à la crise du Covid-19. Alors, envie de rejoindre l’aventure ? Pour accéder à l’expérience, c’est uniquement sur réservation à l’adresse mail suivante : leklubextraordinaire@centrevaldeloire.fr.

leklubextraordinaire@centrevaldeloire.fr https://leklubextraordinaire.fr/date-agenda/joue-les-tours-klub-extraordinaire

