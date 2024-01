« Matizia » Alberi Sonori Le Kiwi Ramonville-Saint-Agne, samedi 3 février 2024.

« Matizia » Alberi Sonori Dans le cadre de sa saison Itinérance sensible & musicale le long du canal du Midi, Convivencia, en partenariat avec Arto-Le Kiwi, présente son premier évènement de l’année : Samedi 3 février, 18h00 Le Kiwi 6€ en prévente / 9€ sur place

Matizia, c’est une tempête musicale et envoûtante venue du Sud de l’Italie inspirée par les traditions populaires, composée de chants polyphoniques portés par les tambours, petites percussions, guitare, flûtes et accordéon.

La soirée débutera dès 17h avec le spectacle Salti, présenté par La Place de la Danse, suivi à 18h d’un atelier d’initiation à la Tarantelle avec Cinzia et Giuseppe d’Alberi Sonori, afin de découvrir les aspects historiques et culturels, les rythmes et pas de base de cette danse traditionnelle italienne.

Le groupe Alberi Sonori présentera sur scène sa nouvelle création Matizia à 20h.

Le Kiwi Place jean-Jaurès, Ramonville Saint-Agne 31520 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

tarantelle concert

©Benoît Guérin, ©Guilhem Puech, ©Philip Roguez, ©Marco Tarantino