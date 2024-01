« Matizia » Alberi Sonori Le Kiwi Ramonville-Saint-Agne, samedi 3 février 2024.

« Matizia » Alberi Sonori Convivencia présente son premier évènement de l’année ! Samedi 3 février, 18h00 Le Kiwi 6€ en prévente / 9€ sur place (tarifs réduits 3/5€)

Début : 2024-02-03T18:00:00+01:00 – 2024-02-03T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T18:00:00+01:00 – 2024-02-03T21:30:00+01:00

Après une résidence de création organisée en novembre 2023, Alberi Sonori présente au public sa nouvelle création Matizia. La soirée débutera dès 17h avec le spectacle Salti, présenté par La Place de la Danse, suivi à 18h d’un atelier (gratuit) d’initiation à la Tarantelle avec Cinzia et Giuseppe d’Alberi Sonori, afin de découvrir les aspects historiques et culturels, les rythmes et pas de base de cette danse traditionnelle italienne.

Le Kiwi 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/soiree-a-litalienne/ »}]

