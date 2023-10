NOS PETITS PENCHANTS ● Cie Des fourmis dans la Lanterne Le Kiwi Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne NOS PETITS PENCHANTS ● Cie Des fourmis dans la Lanterne Le Kiwi Ramonville-Saint-Agne, 2 décembre 2023, Ramonville-Saint-Agne. NOS PETITS PENCHANTS ● Cie Des fourmis dans la Lanterne Samedi 2 décembre, 16h00 Le Kiwi Sur réservation Être heureux·se, n’est-ce pas ce que tout le monde recherche ? Développement personnel, influenceur·se·s modèles… Le bonheur est une question intime aussi bien qu’une affaire de représentation sociale. Cependant, une vie réussie est-elle nécessairement une vie heureuse ? Dans ce théâtre de marionnettes aux esthétiques décalées, des personnages aux petits penchants criants de vérité nous questionnent sur notre quête du bonheur, pour permettre à chacun de faire son propre chemin dans ce labyrinthe. Une poésie visuelle, tendre et poignante. Mieux que tout discours, leurs inclinaisons révèlent nos petits penchants avec un travail remarquable. Un spectacle tout public sur le bonheur, une échappée poétique qui soulève des questions philosophiques passionnantes pour une proposition réjouissante qui fait vraiment chaud au cœur. Après le spectacle

→ ON GOÛTE ?

Après le spectacle, ne manquez pas le goûter musical swing avec l’homme-orchestre Sebastopol !

>> Plus d'infos ici
Le Kiwi
Place jean-Jaurès, Ramonville Saint-Agne 31520
Ramonville-Saint-Agne

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:50:00+01:00

Samedi 2 décembre, 16h00
spectacle théâtre
Age min 7
Age max 99

