LA DIGNITÉ DES GOUTTELETTES ● Cie Mercimonchou Samedi 25 novembre, 15h30 Le Kiwi

Dans une succession de tableaux, dont la trame a la couleur des haïkus, La Dignité des Gouttelettes raconte le lien essentiel de l’eau et du vivant. Entre illusion et réalité, reflet et lumière, projections et manipulation poétique, cette création sensorielle invite à une rêverie qui éveille sur la merveille de cet élément de notre quotidien.

Après avoir accueilli Un balcon entre ciel et terre, c’est avec plaisir que nous retrouvons l’univers de Mercimonchou avec ce nouveau spectacle pour les tout-petits. Un spectacle tout en poésie pour faire rêver et sensibiliser aux problématiques de l’eau.

Après le spectacle

→ ON GOÛTE ?

À 16h, ne manquez pas le goûter musical avec l’artiste Jiang Nan au chant et à la cithare chinoise guzheng !

→ ON PRATIQUE ?

À 16h45, participez à l’atelier d’éveil sensoriel et corporel parents-enfants avec la compagnie (sur réservation).

Le Kiwi Place jean-Jaurès, Ramonville Saint-Agne 31520 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:30:00+01:00 – 2023-11-25T15:55:00+01:00

théâtre jeunesse

Marion Bertault