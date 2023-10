UN AUTOMNE DE LA MORT À LA TROUILLE Le Kiwi Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne UN AUTOMNE DE LA MORT À LA TROUILLE Le Kiwi Ramonville-Saint-Agne, 24 octobre 2023, Ramonville-Saint-Agne. UN AUTOMNE DE LA MORT À LA TROUILLE 24 octobre – 16 novembre Le Kiwi Entrée libre Rejoignez-nous pour l’un ou plusieurs des événements ci-dessous ! Du mar. 24 au jeu. 26 octobre (vacances)

LE KIWI AUX COULEURS DU MEXIQUE

Ateliers de construction de l’autel du Día de Muertos, ateliers de conception d’offrandes, atelier de zapateado

Ven. 27 octobre (vacances)

INAUGURATION DE L’AUTEL DIA DE MUERTOS

Film d’animation Coco au cinéma L’Autan, goûter mortel et spectacle de cirque par la Cie Naranjazul !

Jeu. 9 novembre

DIA DE MUERTOS

Maquillage, chorale de l’ÉMEAR, procession de costumes de Louis Ponsolle, concert de musique latine avec Azahar

Jeu. 16 novembre

SOIRÉE CI[NÉ]TROUILLE

Goûter flippant avec la Mondiale de la Trouille, projection pour les petit·e·s et projection pour les grand·e·s avec les Vidéophages

Nous oui, et on a hâte !

À très vite,

