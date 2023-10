FÊTE DU KIWI Le Kiwi Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne FÊTE DU KIWI Le Kiwi Ramonville-Saint-Agne, 21 octobre 2023, Ramonville-Saint-Agne. FÊTE DU KIWI Samedi 21 octobre, 16h00 Le Kiwi Entrée libre C’est parti pour la 5e Fête du Kiwi !

Cette année, l’équipe d’ARTO vous a encore concocté une journée unique ! Quoi de prévu ? 16h ● Ouverture de l’exposition Musée des museaux amusants, photomaton, stand « glace mousse », jeux et autres surprises ! MUSÉE DES MUSEAUX AMUSANTS

Au-delà de leurs formes parfois étranges, les museaux dissimulent des fonctions bien singulières et révèlent des informations étonnantes. On s’introduit dans le monde des bêtes… par leurs trous de nez !

De 0 à 99 ans ● Gratuit ● Exposition accueillie du 3 au 21 octobre

>> + d’infos ici PHOTOMATON CLIC-OMATIC

Clic-Omatic est de retour au Kiwi. Déguisé·e ou non, asseyez-vous dans cette cabine pour repartir avec un souvenir de cette fête. Bonne humeur garantie !

De 0 à 99 ans ● Gratuit ● En continu 16h-18h ● Atelier de dessin parents-enfants détour-nez !

Avec l’illustratrice Fanny Pageaud, amusons-nous sans museler notre créativité ! À partir de museaux d’animaux, imaginons de nouvelles créatures…

À partir de 6 ans ● Gratuit ● En continu dans la limite des places disponibles 16h30 ● Goûter musical avec le Duo Caviúna

André Da Silva et Lucas Madi sont unis par le même instrument : la guitare sept cordes brésilienne. Venez découvrir des chansons brésiliennes aux sonorités intimistes.

De 0 à 99 ans ● Gratuit 18h ● L’Île au Trésor, spectacle de théâtre d’objet musical par la Cie 9Thermidor

Accueilli lors des Sorties de rue 2021, nous avons plaisir à retrouver cet adaptation du chef-d’œuvre de Stevenson pour bottes et chaussures ! Un régal de fantaisie et d’inventivité à partager en famille !

De 7 à 99 ans ● 9 € • 5 € ● 1h

>> + d’infos ici 18h ● Atelier d’initiation au bal

Avec Astor et la patronne, venez apprendre quelques pas de danse pour le bal du soir…

À partir de 8 ans ● Gratuit ● Dans la limite des places disponibles 19h ● « À table ! », repas partagé

À partir de 19h, venez déguster des mets réalisés maison à partir de produits frais et locaux par les deux sœurs du foodtruck Gohan ou apportez votre pique-nique !

Sans réservation ● Paiement directement au foodtruck 21h ● En Bal et Vous !, bal décalé par Astor et la patronne

Des traditionnels valse, cercle circassien, bourrée, tchatcha, forró ou madison, jusqu’à Blondie, Michael Jackson, Roger Glover… une progression crescendo, au service de la piste de danse, pour vous amener jusqu’à un climax festif tel une transe hors du temps !!!

De 0 à 99 ans ● Gratuit sur réservation ● 2h30

Le Kiwi Place jean-Jaurès, Ramonville Saint-Agne 31520 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

