ANOUCK, POLYPHONIES DU BASSIN MEDITERRANEEN Le Kiwi Ramonville-Saint-Agne, 12 octobre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

ANOUCK, POLYPHONIES DU BASSIN MEDITERRANEEN Jeudi 12 octobre, 19h15 Le Kiwi Sur inscription

ANOUCK, POLYPHONIES DU BASSIN MEDITERRANEEN

Jeudi 12 octobre 2023

19h15, au Kiwi, Ramonville

Avec Sarah Brault, Laure Guiraud, Claire Lenoël et Audrey Peral

C’est avant tout une passion pour l’alchimie des voix et la poésie des langues qui les relient. C’est aussi l’envie commune de transmettre des paroles et mélodies sans âge en les modelant sans en perdre l’essence.

Admiratives de la beauté et de la musicalité des chants issus de différents pays du bassin méditerranéens, Anouck part à la recherche d’histoires en portant une attention particulière aux sonorités des mots et aux mélodies.

De la complainte amoureuse aux poèmes contemplatifs, des chants révolutionnaires aux paroles de femmes, le groupe s’imprègne de ces récits sans âge et les teinte de couleurs inventives. La polyphonie est mise à l’honneur au travers d’harmonies audacieuses et des rythmes telluriques.

Un partenariat ARTO / le Kiwi / Voix Croisées

Le Kiwi Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalvoixcroisees.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T19:15:00+02:00 – 2023-10-12T20:15:00+02:00

2023-10-12T19:15:00+02:00 – 2023-10-12T20:15:00+02:00

Festival voix croisées