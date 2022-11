Conférence Jérémie Pichon Famille ZD Le Kiwi, 26 novembre 2022, Ramonville-Saint-Agne.

Sur inscription (tarifs min 2€)

Conférence autour du zero déchet animé par Jérémie Pichon est l'auteur, et papa, de la Famille « presque » Zéro Déchet

Le Kiwi Place jean-Jaurès, Ramonville Saint-Agne 31520 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Samedi 26 novembre 2022, de 17h à 19h, venez assister à la conférence organisée par Zero Waste Toulouse avec le soutien de Arto et du Sicoval et de la Mairie de Ramonville Sainte-Agne avec Jérémie Pichon sur la démarche de réduction des déchets !

Lien d’inscription : https://bit.ly/3gMYuCq ( les inscriptions se font uniquement via ce lien).

Mais vous vous demandez peut-être qui est Jérémie Pichon ?

Jérémie Pichon est l’auteur, et papa, de la Famille « presque » Zéro Déchet « Ze Guide », illustré par sa femme Bénédicte Moret.

Durant 18 années passées au service d’ONG socioculturelles, environnementales et humanitaires, Jérémie Pichon fait le triste constat d’un système basé sur la sur-consommation, dévastateur pour l’Homme et son milieu.

En 2014, ils décident de se lancer en famille dans un défi Zéro Déchet. En trois ans, de 390 kgs de déchets ils passent à 1 kg, soit un bocal par an, et découvrent surtout un nouveau mode de vie. Ils en tirent le livre Famille « presque » Zéro Déchet « Ze Guide ».

Lors de sa conférence, Jérémie Pichon nous raconte avec humour comment ils ont mené leur aventure. Il décrit surtout les bénéfices énormes et insoupçonnés, qu’ils ont tiré d’un tel changement. Car en éliminant leur poubelle, ils s’attaquent finalement au système et dessine un mode de vie soutenable, sobre et heureux.

Un temps pour des questions / réponses sera proposé en fin de conférence ainsi qu’un stand de dédicaces. La conférence sera doublée en LSF.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T17:00:00+01:00

2022-11-26T19:00:00+01:00