Misa Criolla et chants d'Amérique latine
Jeudi 12 octobre à 20h30 au centre culturel Le Kiwi

Tarifs : 18 € (tarif réduit) · 20 € (plein tarif)

Misa Criolla d’Ariel Ramirez et chants d’Amérique latine. Groupe Alturas (Pérou)

Chœur des étudiants de l’Institut supérieur des arts et de design de Toulouse, avec Julien Garde à la direction Nadine Laurens au piano Infos : 05 61 73 00 48.

Réservations sur kiwiramonville-arto.fr Le Kiwi (ex-Centre culturel) Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

