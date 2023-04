Annulé | Le CULTe (Club Linux) au Kawa du Kiwi ! Le Kiwi (ex-Centre culturel) Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Annulé | Le CULTe (Club Linux) au Kawa du Kiwi ! Le Kiwi (ex-Centre culturel), 13 avril 2023, Ramonville-Saint-Agne. Annulé | Le CULTe (Club Linux) au Kawa du Kiwi ! Jeudi 13 avril, 18h00 Le Kiwi (ex-Centre culturel) Entrée libre Vous connaissez l’informatique, mais connaissez-vous « Linux »

Linux c’est quoi ça ? Linux est ce qu’on appelle un « système

d’exploitation ».

L’informatique et les logiciels « libres » ça existe ?

Depuis 1999, l’association CULTe, hébergée à la Maison des Associations

de Ramonville Saint-Agne reçoit tous ceux qui souhaitent se faire aider

pour découvrir ces merveilleux outils.

Que signifie « CULTe » ?

Qu’est-ce que c’est qu’un « système d’exploitation » ?

Qu’est-ce que c’est qu’un logiciel libre ?

Est-ce vraiment gratuit …?

Autant de questions et bien d’autres auxquelles nous pourrons répondre

dans le cadre du « Kawa » du jeudi 13 avril prochain aux horaires

habituels du « Kiwi ».

N’hésitez pas à venir dialoguer avec nous à cette -première- occasion.

A l’aide de divers médias (diaporama, démonstrations, affichage …) nous nous efforcerons de vous informer de façon complète et précise sur ce

« troisième archipel » de la planète informatique.

Différentes machines seront notamment mises à votre disposition pour vos

premiers pas dans l’univers Linux, nous serons là pour vous guider !

A très bientôt !

