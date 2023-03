Le bourgeois gentilhomme Le Kiwi (ex-Centre culturel) Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L’Émear propose une version contemporaine du Bourgeois Gentilhomme, découpée en 4 actes thématiques restant reliés par le fil rouge de la convivence entendue comme la capacité de groupes humains différents à cohabiter harmonieusement au sein d’une entité locale, nationale, fédérale, communautaire, etc. L’acception groupale de la convivence, en ce que le bourgeois gentilhomme propose comme vision satirique d’une société divisée en sous mondes normatifs dont l’incapacité à cohabiter est chronique est révélé ici par un large collectif d’élèves et de professeur. Le public sera accueilli dans un lieu unique pour l’ouverture puis divisé en 4 sous-groupes et aiguillé sur un parcours artistique décalé et moderne pour enfin se retrouver dans le même lieu unique et assister au final. Une création qui, à l’image de l’Émear, interroge les représentations des œuvres classiques par la fusion d’identités singulières. Le Kiwi (ex-Centre culturel) Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

