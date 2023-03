Les Extras Le Kiwi (ex-Centre culturel) Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Les Extras Le Kiwi (ex-Centre culturel), 25 mars 2023, Ramonville-Saint-Agne. Les Extras Samedi 25 mars, 09h30 Le Kiwi (ex-Centre culturel) Journée pour la jeunesse, à partager en famille ! Embarquez pour un Voyage étrange aux Extras, festival de spectacle vivant pour la jeunesse ! L’association ARTO, la Ville de Ramonville et leurs partenaires vous invitent au Kiwi et alentours pour une journée de spectacles, de projections, d’ateliers et de jeux entièrement dédiée aux enfants ! Tout le programme ici Le Kiwi (ex-Centre culturel) Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://bit.ly/3Twr7mB »}] https://spectacles-ramonville.mapado.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:30:00+01:00 – 2023-03-25T19:00:00+01:00

2023-03-25T09:30:00+01:00 – 2023-03-25T19:00:00+01:00 arto lekiwiramonville © Soia So

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Le Kiwi (ex-Centre culturel) Adresse Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne Lieu Ville Le Kiwi (ex-Centre culturel) Ramonville-Saint-Agne

Le Kiwi (ex-Centre culturel) Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

Les Extras Le Kiwi (ex-Centre culturel) 2023-03-25 was last modified: by Les Extras Le Kiwi (ex-Centre culturel) Le Kiwi (ex-Centre culturel) 25 mars 2023 Le Kiwi (ex-Centre culturel) Ramonville-Saint-Agne RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne