Produits locaux et de saison Le Kiwi (ex-Centre culturel), 8 décembre 2022, Ramonville-Saint-Agne. Produits locaux et de saison Jeudi 8 décembre, 18h00 Le Kiwi (ex-Centre culturel) Par le Grochat, groupement d’achat citoyen Le Kiwi (ex-Centre culturel) Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:legrochatdukiwi@protonmail.com »}, {« link »: « https://solalim.civam-occitanie.fr/ »}] Jeudi 8 décembre · 18h à 19h · Kiwi

Le Grochat est une association composée de citoyen·nes ramonvillois·es qui œuvre pour favoriser les circuits courts en mettant en relation les prodocuteurs locaux et les habitant·es, et rend accessible les produits locaux et de saison près de chez vous ! Comment ça marche ? 1. Je m’inscris

Contactez le Grochat à legrochatdukiwi@protonmail.com 2. Je passe commande

Je crée mon compte et passe mes commandes en ligne sur la plateforme Solalim > ici. 3. Je récupère ma commande au Kiwi

Le jour de la distribution, je récupère ma commande au Kiwi, partenaire privilégié du Grochat, entre 18h et 19h. Je paie mes commandes par chèque ou espèces, auprès de chaque producteur.

