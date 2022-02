LE KIOSQUE PRÉSENTE : TRANZISTOR L’ÉMISSION LIVE Mayenne, 11 mars 2022, Mayenne.

LE KIOSQUE PRÉSENTE : TRANZISTOR L’ÉMISSION LIVE Mayenne

2022-03-11 19:00:00 – 2022-03-11 20:30:00

Mayenne Mayenne

Le temps d’une émission de radio en public, découvrez deux artistes en pleine

actualité, issus de la foisonnante scène musicale de la Mayenne. Diffusée sur les

ondes de l’Autre Radio, Tranzistor l’émission live alterne concerts et interviews.

L’objectif? Favoriser la rencontre avec les musiciens, en toute intimité et

décontraction. Émission de radio donc mais aussi magazine et site web, Tranzistor est

un média gratuit porté depuis près de vingt ans par Mayenne Culture, avec un leitmotiv: mettre en lumière le dynamisme culturel et artistique de notre beau département!

Événement – Musiques actuelles.

Mayenne

