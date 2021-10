Mayenne Mayenne Mayenne LE KIOSQUE PRÉSENTE : PIANISTOLOGIE SYMPHONIQUE Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

LE KIOSQUE PRÉSENTE : PIANISTOLOGIE SYMPHONIQUE 2022-04-09 20:30:00 – 2022-04-09 21:50:00

Mayenne Mayenne Mayenne 11 EUR Nul doute que Bach et Rachmaninov se retourneraient (de rire) dans leurs tombes

s’ils tombaient sur les partitions de Pianistologie. Entendre un concertiste

surdiplômé – Simon Fache – enchaîner Les Nocturnes avec Mike Brant puis des arias

