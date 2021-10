Contest Contest Contest, Mayenne LE KIOSQUE PRÉSENTE : PAPER CLAY Contest Contest Catégories d’évènement: Contest

Mayenne

LE KIOSQUE PRÉSENTE : PAPER CLAY Contest, 24 novembre 2021

Contest Mayenne Contest Paper Clay, c’est l’histoire d’un rêveur aspiré dans les profondeurs d’un grand

livre d’argile. C’est l’histoire d’une lecture qui vire à l’aventure. Les pages ne se

contentent pas d’être tournées sagement. Elles s’effeuillent, se déracinent dans

les mains du lecteur. Elles s’échappent, se transforment, et révèlent leurs mystères.

Le rêveur enclenche les mécanismes de sa petite fabrique intérieure. Il nous livre

