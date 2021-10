LE KIOSQUE PRÉSENTE : LES PROFONDEURS DU GESTE Mayenne, 19 mars 2022, Mayenne.

LE KIOSQUE PRÉSENTE : LES PROFONDEURS DU GESTE 2022-03-19 14:00:00 – 2022-04-10

Mayenne Mayenne

1 EUR Auréolé des félicitations du jury de l’ENSCI – Les Ateliers en 2017, Baptiste Meyniel

poursuit son projet «En mouvement, en flux, en variation». Il y déploie un travail

qui s’étire de son geste dessiné, pour cheminer vers la naissance de l’objet

et de son usage futur. Un travail où la main intuitive est au centre de tout.

Il travaille dans un rapport étroit au geste et au mouvement, pour conduire

à la naissance de formes et laisser apparaître le désir de l’objet. Il est

un faiseur d’objets qui ont des usages, plutôt qu’un concepteur de produits

qui répondent à des besoins. Ses gestes incarnent le désir de la forme;

l’envie de ses créations plongent nos yeux fascinés vers ses dessins.

Sa toute première exposition d’envergure déploie l’ensemble de

sa pratique, depuis ses esquisses tout à fait lumineuses jusqu’aux lumières

colorées qui s’échappent des vases conçus au CIRVA (Centre International de

Recherches sur le Verre et les Arts).

Exposition – Design

