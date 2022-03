LE KIOSQUE PRÉSENTE : LES JOUES ROSES Mayenne, 11 mai 2022, Mayenne.

LE KIOSQUE PRÉSENTE : LES JOUES ROSES Salle polyvalente Rue Volney Mayenne

2022-05-11 18:30:00 – 2022-05-11 19:05:00 Salle polyvalente Rue Volney

Mayenne Mayenne

Le spectacle Plume, accueilli en mai 2018, a laissé à tous ceux qui l’ont vu des

souvenirs forts… une ambiance, un univers à part entière où la poésie s’exprime

en images, en mouvements, en musique… Quand Capucine Lucas a évoqué son

nouveau projet, là encore à destination des tous petits, avec deux danseuses et,

cette fois, sur le thème de la «généalogie», des racines, de la filiation, nous n’avons

pas hésité une minute! La compagnie s’inspire des matriochkas, série

de figurines creuses en bois qui s’ouvrent en deux horizontalement, révélant ainsi

à l’intérieur une figurine similaire mais de taille plus petite et du livre De maman

en maman d’Émilie Vast.

Danse contemporaine.

