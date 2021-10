LE KIOSQUE PRÉSENTE : LES JOUES ROSES Martigné-sur-Mayenne, 17 mai 2022, Martigné-sur-Mayenne.

LE KIOSQUE PRÉSENTE : LES JOUES ROSES 2022-05-17 18:30:00 – 2022-05-17 19:10:00

Martigné-sur-Mayenne Mayenne Martigné-sur-Mayenne

6.5 EUR Inspiré par l’étincelle que le mot bagarre allume dans les yeux de chacun.e, quel

que soit son âge, et par le désir de s’adresser aux plus jeunes, le spectacle

Bagarre pose un regard burlesque sur le terrain de jeux de nos chers bambins.

La bagarre existe. On ne sait jamais vraiment qui a commencé, ni pourquoi. Avouons-le, il y a un plaisir intense à la bagarre. Avec ses codes, ses

limites, sa possibilité de construction ou de destruction et les vastes champs

imaginaires dans lesquels elle nous invite… Annabelle Sergent confie à

l’autrice Karin Serres le soin d’écrire l’histoire de Mouche, championne du

monde de bagarre, une fille qui découvre un jour la joie de se bagarrer sous l’œil

espiègle de sa Tata Moisie : de la magie des gants de boxe aux costumes de super

héro.ïne.s… Un retour aux sources de l’enfance et à sa fantaisie débridée.

Coup de cœur du programmateur ♥

Inspiré par l’étincelle que le mot bagarre allume dans les yeux de chacun.e, quel

que soit son âge, et par le désir de s’adresser aux plus jeunes, le spectacle

Bagarre pose un regard burlesque sur le terrain de jeux de nos chers bambins.

La bagarre existe. On ne sait jamais vraiment qui a commencé, ni pourquoi. Avouons-le, il y a un plaisir intense à la bagarre. Avec ses codes, ses

limites, sa possibilité de construction ou de destruction et les vastes champs

imaginaires dans lesquels elle nous invite… Annabelle Sergent confie à

l’autrice Karin Serres le soin d’écrire l’histoire de Mouche, championne du

monde de bagarre, une fille qui découvre un jour la joie de se bagarrer sous l’œil

espiègle de sa Tata Moisie : de la magie des gants de boxe aux costumes de super

héro.ïne.s… Un retour aux sources de l’enfance et à sa fantaisie débridée.

dernière mise à jour : 2021-09-27 par