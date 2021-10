LE KIOSQUE PRÉSENTE : LE SYNDROME DE PÉNÉLOPE Mayenne, 17 mars 2022, Mayenne.

LE KIOSQUE PRÉSENTE : LE SYNDROME DE PÉNÉLOPE 2022-03-17 20:30:00 – 2022-03-17 21:30:00

Mayenne Mayenne Mayenne

11.5 EUR Sur scène, huit femmes venant d’horizons différents, nous livrent leurs histoires

et l’énergie féminine de leurs époques, de leurs cultures, de leurs visions du monde.

À la fois puissante et fragile, paradoxale et féministe, la matière gestuelle

et corporelle nous offre leur personnalité propre en dégageant leur rage de se

battre et d’exister dans une société encore marquée du sceau de l’homme.

Entre jeu et sérieux, force et finesse, douceur et urgence, ces femmes croisent

leurs expériences, leurs désirs et leurs rejets. Avec leur propre langage, qu’il passe

par le corps, la parole ou la musique, elles se confrontent chacune à leurs cultures,

à leurs croyances, à leurs doutes, à leurs espoirs, à l’image qu’elles se sont construite

pour vivre, pour danser, pour exister dans la société d’aujourd’hui.

Cie NGC25 (44).

+33 2 43 30 10 16 https://www.kiosque-mayenne.org/kiosque-mayenne_30-ans-du-kiosque.phtml

