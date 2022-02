LE KIOSQUE PRÉSENTE : LE SUBLIME SABOTAGE Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

LE KIOSQUE PRÉSENTE : LE SUBLIME SABOTAGE Mayenne, 4 mars 2022, Mayenne. LE KIOSQUE PRÉSENTE : LE SUBLIME SABOTAGE Mayenne

2022-03-04 20:30:00 – 2022-02-04 22:00:00

Mayenne Mayenne Mayenne Sabotage (n.m.): action de ratage à base de procrastination et de fuite.

Conséquence: présentation publique de ses excuses pour ne pas avoir écrit

le chef-d’œuvre tant espéré par le public. Sublime (adj.): qui élève vers la

beauté. Qui rend poétique le misérable. Qui transforme une crotte de caniche en rubis.

Sublime Sabotage: grand mouvement épique et burlesque qui essaye de faire

d’un échec pathétique une aventure comique.

Réussir sa vie ou son œuvre?

Rater les deux! Humour +33 2 43 30 10 16 https://www.kiosque-mayenne.org/kiosque-mayenne_30-ans-du-kiosque.phtml Sabotage (n.m.): action de ratage à base de procrastination et de fuite.

Conséquence: présentation publique de ses excuses pour ne pas avoir écrit

le chef-d’œuvre tant espéré par le public. Sublime (adj.): qui élève vers la

beauté. Qui rend poétique le misérable. Qui transforme une crotte de caniche en rubis.

Sublime Sabotage: grand mouvement épique et burlesque qui essaye de faire

d’un échec pathétique une aventure comique.

Réussir sa vie ou son œuvre?

Rater les deux! Mayenne

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Ville Mayenne lieuville Mayenne Departement Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

LE KIOSQUE PRÉSENTE : LE SUBLIME SABOTAGE Mayenne 2022-03-04 was last modified: by LE KIOSQUE PRÉSENTE : LE SUBLIME SABOTAGE Mayenne Mayenne 4 mars 2022 mayenne

Mayenne Mayenne