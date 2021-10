LE KIOSQUE PRÉSENTE : LE COMPLEXE DU PINGOUIN Mayenne, 6 avril 2022, Mayenne.

LE KIOSQUE PRÉSENTE : LE COMPLEXE DU PINGOUIN 2022-04-06 18:30:00 – 2022-04-06 19:00:00

Mayenne Mayenne

Auditorium – Le Grand Nord

Sur la banquise un pingouin regarde passer, les oiseaux… L’envie le saisit de prendre

de la hauteur. C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va un jour décider de s’aventurer

au-delà de sa condition. Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin. Une quête qui parle de dépassement de soi et qui nous pousse à plonger dans notre monde intérieur.

Création 2021 Marionnettes – Musique – Vidéo

