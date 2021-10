LE KIOSQUE PRÉSENTE : HANDS UP ! Belgeard, 28 novembre 2021, Belgeard.

LE KIOSQUE PRÉSENTE : HANDS UP ! 2021-11-28 18:30:00 – 2021-11-28 19:15:00

Belgeard Mayenne Belgeard

8.5 EUR Hands up! (haut les mains) est un spectacle familial sans texte, qui rassemble

beaucoup de musique et de malice. Leo Peterson crée une forme unique et originale

de théâtre de marionnettes : seulement ses mains nues et des yeux en bois.

Un chien costaud, deux danseurs à claquettes, une vache avec un problème

alimentaire, un chœur d’enfants avec son chef d’orchestre… De nombreux

personnages et histoires qui rythment le spectacle et font rapidement oublier

au public la composition de chair et d’os de ces originales marionnettes.

Marionnettes à mains !

+33 2 43 30 10 16 https://www.kiosque-mayenne.org/kiosque-mayenne_30-ans-du-kiosque.phtml

